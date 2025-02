Pouille, dramma nel tennis: infortunio-horror, "non so se tornerò". Esce dal campo in sedia a rotelle

10 febbraio 2025 a

a

a

Finale drammatica al torneo Challenger di Lille, dove la finalissima tra Arthur Bouquier e Lucas Pouille si è conclusa nel modo più amaro e tragico possibile. L'ex top 10 del ranking mondiale ha subito un grave infortunio nel bel mezzo della sfida, tanto da essere costretto ad abbandonare il campo in sedia a rotelle, sotto lo sguardo attonito del pubblico.

L'episodio si è verificato nel secondo set, con Pouille in vantaggio 5-3 dopo aver perso il primo 6-3. Nel tentativo di raggiungere una palla, il francese si è accasciato improvvisamente a terra, manifestando un dolore che appariva insostenibile. La scena ha subito fatto temere il peggio e l'intervento tempestivo dei sanitari ha confermato l'impossibilità di proseguire. Con il palazzetto immerso in un silenzio irreale, Pouille è stato accompagnato fuori dal campo, lasciando il titolo a Bouquier per ritiro.

Nonostante l'infortunio, il tennista classe 1994 ha mostrato grande dignità tornando sul campo per la premiazione, sostenuto da stampelle e visibilmente provato. Le sue parole hanno toccato il cuore di tutti: "Le notizie, credo, non sono buone. Non voglio fare dichiarazioni finché non saranno stati effettuati i test. Ma c'è la possibilità che questa sarà l'ultima partita della mia carriera. Penso che sia una rottura completa del tendine d'Achille. Giocare di nuovo a tennis ad alto livello dopo questo è complicato. Farò tutto il possibile per tornare, in ogni caso ci proverò. Parlerò con i dottori e i chirurghi. È così, è la vita", ha spiegato.

L'intero pubblico gli ha tributato un lungo applauso, in segno di affetto e rispetto: l'atleta, infattim, si trova per l'ennesima volta a fronteggiare un duro ostacolo. Poche ore dopo, attraverso i social, Pouille ha purtroppo confermato la diagnosi che tutti temevano: "I risultati sono come pensiamo.. Rottura completa del tendine di Achille.. Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi. Entrerò in chirurgia nei prossimi giorni e farò di tutto per tornare..". Un colpo durissimo per il francese, chiamato ad affrontare una nuova durissima battaglia.