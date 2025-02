Jannik Sinner, tam tam impazzito: "Ha cambiato idea su Montecarlo", a cosa lo costringe il Tas

10 febbraio 2025 a

La sentenza del Tas di Losanna sulla sua contaminazione indiretta dal Clostebol ha costretto Jannik Sinner a rivedere il programma dei suoi tornei. Il 23enne pusterese ci sarà anche a sulla terra rossa di Montecarlo, come gli organizzatori del torneo del Principato hanno fatto capire con un post pubblicato su Instagram: “Questo sorriso? È esattamente la sensazione che proviamo — si legge — all’idea di salutare il tuo ritorno qui, al Montecarlo Country Club. Tra meno di due mesi”.

Molto più di un semplice indizio, insomma, ma un’ammissione di presenza da parte dell’altoatesino, che non giocherà a Monaco di Baviera, in calendario dal 14-20 aprile, vista la sentenza del Tas, che arriverà tra il 16-17 aprile. Montecarlo invece si giocherà prima, dal 6 al 13 del mese, dunque fattibile per partecipare.

Sinner dunque sarà a Montecarlo, per cercare un titolo che l’anno scorso non è arrivato a causa dell’infortunio all’anca e dell’errore madornale della giudice di linea Aurelie Tourte nella semifinale contro Stefanos Tsitsipas (poi vincitore del torneo). Inizialmente si pensava che Jannik non giocasse nel Principato per la vicinanza coi tornei americani di Indian Wells e di Miami, in programma rispettivamente dal 5 al 16 marzo e dal 19-30 marzo. Ma la sentenza in arrivo dal Tas di Losanna lo ha costretto a rivedere i piani. Così gli organizzatori del torneo di Montecarlo, che hanno postato l’immagine di Sinner e scritto: “Quel sorriso? Esattamente come ci sentiamo noi all’idea di accogliere il tuo ritorno al Montecarlo Country Club in meno di due mesi”. A corredo uno smile sorridente.