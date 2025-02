Nick Kyrgios, l'insulto vergognoso contro Jannik Sinner: "Burattino robotico dell'establishment"

15 febbraio 2025 a

Nick kyrgios non aspettava altro. Dopo che si è diffusa la notizia dell'accordo tra Jannik Sinner e la Wada - che prevede una sospensione di tre mesi, dal 9 febbraio al 4 maggio -, l'australiano si è fiondato sui social per insultare il numero uno al mondo. "Quindi la Wada esce allo scoperto e dice che sarebbe una squalifica di 1-2 anni. Ovviamente la squadra dei Sinners ha fatto tutto il possibile per andare avanti e accettare una squalifica di 3 mesi, senza titoli persi, senza premi in denaro persi. Colpevole o no? Triste giorno per il tennis. L'equità nel tennis non esiste ", ha commentato su X.

Non contento, però, Nick Kyrgios ha ricondiviso il tweet di un utente a dir poco adirato contro Jannik Sinner. L'altoatesino viene addirittura definito "un burattino robotico dell'establishment". "Sono sicuro che Dan Evans avrebbe gradito una squalifica di 3 mesi. Sono sicuro che Simona Halep avrebbe gradito una squalifica di 3 mesi. Sono sicuro che Nicholas Jarry avrebbe gradito una squalifica di 3 mesi. Sono sicuro che Beatrice Hadad Maia avrebbe gradito una squalifica di 3 mesi. Le regole sono regole a meno che tu non sia un burattino robotico dell'establishment".

Bad day for tennis. https://t.co/EAOOi0YGrc — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 15, 2025

Resta il fatto che anche la stessa Wada ha riconosciuto la non intenzione di imbrogliare da parte di Sinner. Secondo l'agenzia anti-doping, le prestazioni del numero uno al mondo non avrebbero subito delle alterazioni dopo l'assunzione di quella quantità infinitesimale di Clostebol.