Antonio Tajani apre a Carlo Calenda: la mossa con "vista" sul voto

Subito dopo il discorso del sindaco, quindi, Antonio Tajani non ha perso tempo e ha teso ufficialmente la mano a Carlo Calenda: «Lancio anche un appello ad Azione e a Carlo Calenda - ha detto il leader di Forza Italia- perché con un candidato civico potremmo trovare anche il consenso, così come è successo in Basilicata, di una forza che non è del centrodestra, ma che su un progetto per una città come Milano, potrebbe ritrovarsi con un candidato civico sostenuto dal centrodestra». Per il segretario azzurro è indispensabile «allargare i confini del centrodestra», puntando, insieme al centro rappresentato dal partito dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, «sul consenso della borghesia produttiva della città, sul mondo riformista». Un invito a staccarsi dal campo largo, ormai ridotto a coalizione di sinistra-sinistra, che già era stato lanciato dal coordinatore lombardo degli azzurri Alessandro Sorte.

Il deputato, strenuo sostenitore dell’allargamento del centrodestra, era arrivato addirittura ad “offrire” al partito di Calenda l’eventuale poltrona del vicesindaco. Ora, con la presa di posizione di Tajani, la suggestione di Sorte assume contorni molto più definiti, diventando a tutti gli effetti un tema di carattere nazionale.

E il nome? Per ora Tajani non vuole sbilanciarsi. Ma confessa: «Qualche idea ce l’ho». Certo, l’eventuale convergenza con Azione sposterebbe non poco gli equilibri nel centrodestra, obbligando la coalizione di governo a propendere per quel candidato civico che da tempo viene invocato da Forza Italia. Attenzione però a non commettere l’errore della sinistra con Toti: «Credo che per Milano bisogna lavorare tantissimo perché non è mai scontata la vittoria. Ricordiamo quello che accadde con la sinistra in Liguria, pensavano di vincere, e invece hanno perso», è stata la chiosa del vicepremier. Il “laboratorio Milano” è aperto: ora la palla passa a Calenda che dovrà decidere se abdicare a Schelin e Majorino o scommettere su un rilancio della città al fianco del centrodestra.