Celeste Pin, la tragedia dell'ex Fiorentina: trovato morto in casa, ipotesi choc

Dramma nel mondo della Fiorentina e del calcio italiano in generale: è morto Celeste Pin, 65 anni, ex bandiera della Viola che in carriera ha giocato anche con Perugia, Verona e Siena tra 1979 e 1996.

L'ex calciatore è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi nella sua abitazione a Firenze. A rinvenire il suo corpo senza vita sarebbe stato un familiare, dopo che da ore non si avevano più sue notizie. Non si esclude la pista del possibile suicidio. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la Polizia.

Nato il 25 aprile 1961 a San Martino di Colle Umberto in provincia di Treviso, Pin ha speso la sua vita calcistica con le maglie del Perugia, della Fiorentina e del Verona, e aveva ottenuto l'abilitazione a direttore sportivo, ricoprendo in carriera il ruolo di dirigente in varie società calcistiche dilettantistiche di Firenze e provincia.

Le maggiori soddisfazioni le ha raccolte a Firenze, dove approdato giovanissimo nel 1982 ha disputato 200 partite con 2 gol realizzati, centrando anche una storica finale di Coppa Uefa persa nel 1990 contro la Juventus.

"Il presidente Commisso, sua moglie Catherine, il direttore generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste": con questo post sui social il cordoglio del club viola per la scomparsa dell'ex difensore.