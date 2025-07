Jannik Sinner, lo sfregio di Tallon Griekspoor: "Prevedibile, senza capacità"

Le finali consecutive tra Roland Garros e Wimbledon hanno certificato che la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è destinata a segnare il futuro del tennis. Due campioni giovanissimi, già protagonisti di partite memorabili, che dividono tifosi e addetti ai lavori in un confronto continuo su chi sia davvero il più forte. Anche nel circuito i pareri non mancano, e l’olandese Tallon Griekspoor, intervistato di recente, ha offerto una valutazione diretta e sincera.

L’olandese ha detto che "da Sinner sai cosa aspettarti, lui sa fare tutto e lo fa bene, è il migliore in questo momento, ma non ha le capacità e il gioco a rete di Alcaraz — dice — Non ha nemmeno la palla corta né lo slice di rovescio. Sinner è a un livello altissimo, ma quello che fa Alcaraz è incredibile”. Parole che sottolineano l’ammirazione di Griekspoor per entrambi, ma con una preferenza tecnica per lo spagnolo. Poi Griekspoor ha aggiunto: "Alcaraz è un po’ più incostante, forse perché non usa le opzioni al momento giusto — spiega — Ma credo che Carlos possa raggiungere un livello superiore rispetto a Sinner, perché è più completo”.