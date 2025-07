Jannik Sinner lo scarica? Clamoroso: con chi firma Marco Panichi

Marco Panichi , ex preparatore atletico di Jannik Sinner e ancor prima di Novak Djokovic , entrerà nello staff di Holger Rune a partire dal Masters 1000 di Cincinnati, proprio quello al quale gli ultimi due hanno deciso di non partecipare. L’annuncio è arrivato dalla madre del danese, Aneke Rune , che al giornale danese B.T. ha dichiarato: "Diamo il benvenuto nel team a Marco Panichi — le sue parole — Porta con sé grande esperienza, non solo dal punto di vista fisico ma anche nella costruzione di un campione Slam. Lo conosciamo bene e Marco ha sempre apprezzato Holger. Sarà molto attivo negli allenamenti”.

Il danese nel frattempo vuole unirsi a loro e per farlo si è affidato anche ai consigli di Andre Agassi: "È stato bello, abbiamo trascorso un paio di giorni insieme a Washington — ha raccontato il numero otto al mondo — Mi ha dato suggerimenti su come migliorare la risposta e in generale sul mio gioco. È un uomo molto saggio, vede il tennis in modo speciale. Un futuro con lui? Mi piacerebbe molto”. Rune inoltre resta convinto che la differenza con Jannik e Carlos “c’è, ma non è abissale — conclude — Ho già battuto entrambi, quindi so che posso farlo, loro sono avanti. Il vero salto si fa quando si riesce a giocare semifinali e finali ogni settimana, ed è lì che voglio arrivare anch’io".