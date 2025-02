Ferrari, Vasseur fa piazza pulita: terremoto a Maranello, che teste fa saltare

Leonardo Iannacci 21 febbraio 2025 a

Fred Vasseur è un uomo con la schiena diritta. E non solo perché, scherzando, dice di essere rinato dopo l’operazione subita prima di Natale proprio alla schiena. Il sempre sorridente team manager della Ferrari è un tizio che la sa lunga in fatto di motorsport e, quando sbarcò a Maranello nel 2023, capì subito che per riportare a galla una squadra perdente da 18 anni era necessario fare piazza pulita. Il dopo Binotto è stato via via caratterizzato dalle epurazioni di Carlos Sainz, del dt Cardile, di molti tecnici e dall’arrivo di Lewis Hamilton come prima guida, perché il sette volte campione del mondo è stato pagato 45 milioni di euro per essere il re del box.

Il 2025, quindi, sarà l’anno della verità per Fred, francese nato nell’Ile de France 57 anni fa, con un passato in Formula E, in Sauber/Alfa Romeo e in Renault. La SF-25 è la prima Rossa realizzata sotto la sua gestione tecnica e lui precisa: «Per il titolo ci sono quattro team in grado di lottare: noi, Mercedes, Red Bull e McLaren. La SF-25 è un'evoluzione anche se la vettura è cambiata per il 90-95%. La battaglia è stata serrata lo scorso anno e non c'era bisogno di una rivoluzione totale in vista del 2026 quando le regole nuove stravolgeranno la F.1». La scommessa Hamilton è stata voluta dal presidente John Elkann come operazione sportiva e di marketing ma Vasseur l’ha sostenuta con furbizia: «Lewis in questi giorni l’ho visto emozionato, è l’effetto Ferrari. Non ho certo paura dei suoi 40 anni. Non è lo stesso con cui ho lavorato nel 2005 in Formula 3, ha 20 anni in più. Tutti cambiano, si migliorano e di sicuro è più maturo, più esperto ed è il perfetto plus perla Ferrari di oggi. È esattamente quello che cercavo per la squadra, per me, per Charles».

Sulle epurazioni e la nuova struttura del team ha concluso con un editto che è quasi una minaccia per chi, al box Ferrari, sgarrerà durante il mondiale: «Viviamo un processo di continuo miglioramento. Sono cambiati tanti volti, abbiamo assunto persone e ancora non abbiamo finito...». Così parlò Fred Vasseur, l’uomo con la schiena diritta.