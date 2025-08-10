Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Giorgia Meloni, tam-tam impazzito a Vieste: "Sta arrivando..."

domenica 10 agosto 2025
Giorgia Meloni, tam-tam impazzito a Vieste: "Sta arrivando..."

1' di lettura

L’ultima indiscrezione dell’estate politica riguarda Giorgia Meloni e un presunto soggiorno a Vieste, la perla del Gargano. Da giorni, in città, circolano voci insistenti sull’arrivo imminente del premier per qualche giorno di relax, magari lontano dalle tensioni di governo e dalle trattative politiche ancora calde. L'indiscrezione viene rilanciata da Il Giorno.

Al momento, nessuna conferma ufficiale da Palazzo Chigi. La riservatezza sulla destinazione delle vacanze di Meloni è massima, ma in Puglia molti giurano di aver visto movimenti insoliti, con rafforzamento delle misure di sicurezza e sopralluoghi in alcune strutture di lusso.

Il tam tam corre veloce anche sui social, dove tra foto di tramonti e spiagge cristalline si moltiplicano i commenti: “Pare che quest’anno Vieste avrà un’ospite speciale” scrive un utente, mentre altri si interrogano sui possibili incontri istituzionali che la premier potrebbe avere durante il presunto soggiorno.

M5s, dopo la Baldino ecco Tridico: il vergognoso sfottò a Occhiuto

Lo capisci subito quando dentro M5S cresce la febbre da poltrona. Gli interessati si scaldano e cominciano a spararle gr...

Per ora, però, tutto resta nel campo delle ipotesi. Meloni non ha mai reso pubblica la sua agenda estiva, e già in passato ha smentito viaggi che la stampa le attribuiva. Resta il fatto che, se l’indiscrezione fosse vera, il premier avrebbe scelto una meta dal forte richiamo turistico, ma anche simbolica: la Puglia, crocevia di sfide politiche in vista delle prossime regionali. Per inciso, negli ultimi giorni qualcuno la aveva "collocata" in Grecia. Insomma, è mistero fitto...

Blackpink, così il pop sudcoreano ha conquistato l'Italia

La loro prima volta in Italia è stata un successone. Hanno assistito al concerto delle Blackpink in 50mila, tra c...

Lo scacchiere Trump-Putin, Meloni e i leader Ue: "Impossibile escludere Kiev"

Crede a quel che dice? Andrea Orlando, la sparata: "Pm più fiacchi, particolare riguardo per Meloni"

Gara a spararla grossa M5s, dopo la Baldino ecco Tridico: il vergognoso sfottò a Occhiuto

taggiorgia meloniviestepuglia

Lo scacchiere Trump-Putin, Meloni e i leader Ue: "Impossibile escludere Kiev"

Crede a quel che dice? Andrea Orlando, la sparata: "Pm più fiacchi, particolare riguardo per Meloni"

Gara a spararla grossa M5s, dopo la Baldino ecco Tridico: il vergognoso sfottò a Occhiuto

ti potrebbero interessare

1400x933

Trump-Putin, Meloni e i leader Ue: "Impossibile escludere Kiev"

5250x1705

Andrea Orlando, la sparata: "Pm più fiacchi, particolare riguardo per Meloni"

1125x679

M5s, dopo la Baldino ecco Tridico: il vergognoso sfottò a Occhiuto

Pietro Senaldi
1400x933

Almasri, Anm replica a Meloni: "Insulti e intimidazioni, noi non facciamo politica"