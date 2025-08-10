Giorgia Meloni, tam-tam impazzito a Vieste: "Sta arrivando..."

L’ultima indiscrezione dell’estate politica riguarda Giorgia Meloni e un presunto soggiorno a Vieste, la perla del Gargano. Da giorni, in città, circolano voci insistenti sull’arrivo imminente del premier per qualche giorno di relax, magari lontano dalle tensioni di governo e dalle trattative politiche ancora calde. L'indiscrezione viene rilanciata da Il Giorno.
Al momento, nessuna conferma ufficiale da Palazzo Chigi. La riservatezza sulla destinazione delle vacanze di Meloni è massima, ma in Puglia molti giurano di aver visto movimenti insoliti, con rafforzamento delle misure di sicurezza e sopralluoghi in alcune strutture di lusso.
Il tam tam corre veloce anche sui social, dove tra foto di tramonti e spiagge cristalline si moltiplicano i commenti: “Pare che quest’anno Vieste avrà un’ospite speciale” scrive un utente, mentre altri si interrogano sui possibili incontri istituzionali che la premier potrebbe avere durante il presunto soggiorno.
Per ora, però, tutto resta nel campo delle ipotesi. Meloni non ha mai reso pubblica la sua agenda estiva, e già in passato ha smentito viaggi che la stampa le attribuiva. Resta il fatto che, se l’indiscrezione fosse vera, il premier avrebbe scelto una meta dal forte richiamo turistico, ma anche simbolica: la Puglia, crocevia di sfide politiche in vista delle prossime regionali. Per inciso, negli ultimi giorni qualcuno la aveva "collocata" in Grecia. Insomma, è mistero fitto...