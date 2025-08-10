Giorgia Meloni, tam-tam impazzito a Vieste: "Sta arrivando..."

Per ora, però, tutto resta nel campo delle ipotesi. Meloni non ha mai reso pubblica la sua agenda estiva, e già in passato ha smentito viaggi che la stampa le attribuiva. Resta il fatto che, se l’indiscrezione fosse vera, il premier avrebbe scelto una meta dal forte richiamo turistico, ma anche simbolica: la Puglia, crocevia di sfide politiche in vista delle prossime regionali. Per inciso, negli ultimi giorni qualcuno la aveva "collocata" in Grecia. Insomma, è mistero fitto...