Jannik Sinner, brutti pensieri: "Le condizioni sono dure"

Debutto senza sorprese per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo ha imposto il proprio gioco fin dal primo scambio, lasciando pochissimo spazio a Daniel Elahi Galan, incapace di trovare il ritmo e liquidato in appena 59 minuti. Il ragazzo di San Candido ha gestito la partita con autorità, chiudendo con un netto doppio 6-1: il miglior modo per rimettersi in moto dopo Wimbledon.

“I match sono sempre diversi rispetto alle sessioni di allenamento. Non sapevo bene cosa aspettarmi oggi e sono molto contento. Sono molto felice perché qui la palla viaggia veloce, bisogna servire con molta precisione, ma anche con il giusto ritmo se si vuole andare lontano nel torneo. A tratti ho servito nei punti che volevo. Ma c’è ancora margine per migliorare - si spende nell'autocritica -. Per essere un match di primo turno, sono comunque soddisfatto. Tornare qui, con questo pubblico incredibile, è fantastico”, ha affermato Sinner ai microfoni dell’Atp e nell’intervista post-match.