Lewis Hamilton umiliato da Ecclestone: "Presa in giro, molli la F1"

Bernie Ecclestone non usa giri di parole. Dopo l’ennesimo weekend difficile per Lewis Hamilton, l’ex patron della Formula 1 interviene con dichiarazioni che fanno rumore: “Deve lasciare. Se fossi lui, chiederei alla Ferrari di pagarmi l’intero contratto e me ne andrei”. Parole dure, dirette, pronunciate al Daily Mail dopo il Gran Premio d’Ungheria, una delle peggiori gare stagionali del sette volte campione del mondo.

Ecclestone, 94 anni, ha da sempre avuto un rapporto controverso con Hamilton, fatto di grandi elogi e critiche taglienti. Stavolta, però, va oltre: “Lewis non ha più nulla da dimostrare — ha detto —. Ha vinto tutto, ha sette titoli. Non deve più rischiare nulla. È stanco, si vede. E lo capisco: ha fatto questo per tutta la vita”. Secondo Mister E., Hamilton non è un imbroglione, ma ormai non è più competitivo: “Sta prendendo in giro. Dovrebbe fermarsi prima che sia troppo tardi”.