Divock Origi, 16 milioni netti per non fare nulla: follia-Milan

Quattro milioni netti all’anno per non fare niente. Così per quattro stagioni per un totale di 16 milioni in banca senza merito sportivo alcuno. Signore e signori, Divock Origi è un genio. A voi la scelta se "del bene" o "del male". Diciamo così: fa del bene a sé stesso e del male al Milan che continua a pagarlo solo perché deve. Di certo non per godere delle sue prestazioni. Origi ormai è un ex calciatore che guadagna come un top player. Il re del posto fisso. Il Checco Zalone del calcio. Comunque quel quadriennale non se l’è mica offerto da solo. Sono stati Maldini-Massara a proporlo, probabilmente in un momento di panico, altrimenti non si spiega. Nell’estate 2022 si fecero ingolosire da questo attaccantone belga che aveva deciso una semifinale di Champions League.

Fase 1: l’illusione di essere utile. Nel primo anno con Pioli colleziona ben 36 presenze ma, al netto di 2 reti, le prestazioni sono anonime, per non dire irritanti. Il Milan cerca subito di venderlo ma chi se lo compra uno con quell’ingaggio e quel rendimento? Nessuno. È già un miracolo che il Nottingham proponga il prestito e lo sopporti per una stagione (22 presenze, un misero gol). Una volta tornato a Milano, si passa alla fase 2 del piano: l’ammutinamento. Non serve a niente dirgli che avrebbe giocato nel Milan Futuro, ormai l’obiettivo è portare a casa tutto il malloppo. Si parla di trattative per la rescissione ma perché mai il belga dovrebbe rinunciare agli ultimi 4 milioni della sua carriera? Non gioca a calcio da un anno e probabilmente non lo farà mai più. Allora tanto vale guadagnare fino all’ultimo giorno di "lavoro" e poi, finalmente, dopo tanta fatica, smettere di lavorare.