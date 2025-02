Jannik Sinner, roba proibita ai comuni mortali: ecco la sua suite a Roma

20 febbraio 2025 a

Tre mesi di stop. Dunque la Wada ha chiarito, definitivamente, che Jannik Sinner non ha nulla a che spartire col doping. "Il suo caso "è lontano un milione di miglia dal doping", hanno fatto sapere. Dunque, punto e a capo. Certo, devono passare questi tre mesi. Ma il numero un al mondo guarda al futuro e inizia a pianificare il rientro.

Jannik dovrà conservare forma fisica e mentale, quella con cui ha dominato agli ultimi Australian Open. Il ritorno ufficiale nel circuito avverrà il 4 maggio, quello il giorno in cui decadrà la sospensione, e segnerà l'inizio di un appuntamento chiave della sua stagione: gli Internazionali d'Italia. A Roma, il talento altoatesino sarà accolto con tutti gli onori. A confermarlo è stato Angelo Binaghi, presidente della Fitp, il quale ha fatto sapere che il ragazzo di San Candido avrà "una suite personale per sé e la sua famiglia".

"Cosa preparerà la Federazione per il ritorno di Sinner a Roma? La possibilità di giocare dentro lo Stadio dei Marmi, una prima volta assoluta. Tribune ampliate sul Pietrangeli e sugli altri campi secondari: ci sono tanti altri azzurri, oltre a Sinner. E una suite personale per Jannik: dominerà i campi, irraggiungibile per chiunque tranne che per Sinner e la sua famiglia. Potrà mangiare, rilassarsi, dormire. Sarà il suo Forte Apache al Foro Italico", ha fatto sapere Binaghi al Corriere della Sera.

Una suite, esclusiva e con pareti in vetro, che terrà Jannik Sinner in una sorta di bolla, lontano da ogni distrazione e dai tifosi, pronti come sempre ad assediarlo. Binaghi intende valorizzare al massimo la presenza nella capitale del miglior giocatore del mondo, offrendogli il meglio per il suo già attesissimo ritorno in campo.