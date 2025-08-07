Jannik Sinner, "niente da aggiungere": chi liquida con una frase

Ora che il torneo di Cincinnati è pronto ad accogliere Jannik Sinner da re di Wimbledon, c'è spazio ancora per un po' di polemica, come a voler rinfocolare un poco gli animi per distrarsi dal tepore estivo. A chi gli ha chiesto, infatti, sul perché abbia panchinato Panichi e Badio dopo il Roland Garros e richiamato a sé Umberto Ferrara (a sua volta allontanato dopo il caso Clostebol), il campione ha risposto un po’ stizzito e in modo lapidario: “Non c’è altro da aggiungere rispetto a quanto ho già detto nel comunicato stampa”.
Nello specifico, allora, è bene ricordarlo questo comunicato: “Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli". Una decisione tecnica, quindi, come la comunicazione della formazione titolare di un allenatore di calcio. La necessità di continuare a inseguire altri trofei e mantenere la prima piazza nel ranking ATP, che ormai domina da più di un anno. Sinner preferisce sbilanciarsi di più su un altro argomento, tra look e scaramanzia, come il fatto di continuare a portare in partita quel manicotto al braccio destro, infortunato proprio a Londra.
Nick Kyrgios? Toh, ora si scandalizza per gli insulti...Valanga di insulti sui social contro Elina Svitolina dopo la sconfitta nei quarti di finale del torneo 1000 di Mont...
Nessuna paura per ricadute al gomito, Sinner spiega: “Il gomito sta bene, mi piace la sensazione di maggiore stabilità nell'impatto con la palla. Ho l'impressione di riuscire a colpirla meglio. A Londra ho stupito anche me stesso. Dopo il Roland Garros (la delusione è stata cocente per la finale persa con Alcaraz subendo una rimonta bruciante, ndr) non mi aspettavo di rientrare in campo e riuscire ad esprimere quel livello di tennis". Dopo Wimbledon si è concesso un po’ di vacanza Jannik e ai giornalisti ha raccontato come: “Mi sono preso un po' di tempo per le persone a me più care. Poi sono tornato ad allenarmi per essere pronto per la stagione americana, che è davvero importante”. Già, perché quest’anno dovrà anche dosare le energie in vista dello US Open, allargato a 96 giocatori, formula non graditissima da Sinner: “Preferirei un torneo di una settimana… Come a Monte Carlo, per esempio. Ma noi tennisti non possiamo controllare tutto”.