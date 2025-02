Inter, crac-Sommer: la tegola dell'infortunio, quanto resta fuori il portiere

Claudio Savelli 21 febbraio 2025 a

L’infortunio di Yann Sommer - frattura della testa della falange del pollice -apre le porte a Josep Martinez e a tutta una piccola serie di prove del nove per l’Inter. Nelle prossime tre settimane (magari poco meno o forse poco più) verrà testata la bontà del più alto investimento estivo (13,5 milioni) nonché quasi l’unico considerando che il resto del risicato budget è andato su Palacios (6,5 milioni), ora in prestito al Monza. Verrà testata la gestione di Inzaghi che ha fatto ruotare tanti calciatori ma mai il portiere, come era (giustamente) accaduto tre anni fa con Radu che poi presentò il conto nella fatal Bologna. E verrà testato Martinez, naturalmente, che dovrà togliersi di dosso un po’ di polvere, entrare subito in clima partita e nei meccanismi della costruzione del gioco di Inzaghi senza potersi concedere errori tra i pali. D’altronde è ciò che viene chiesto al secondo di una grande squadra: diventare il primo non appena ce n’è bisogno.

Martinez ha disputato una sola partita finora in maglia nerazzurra, quella di Coppa Italia contro l’Udinese, dove ha ben figurato sia con i piedi sia con una grande parata nel finale. Non è fermo da un anno e mezzo come lo fu Radu ma, a differenza di quest’ultimo, è stato un investimento per la società, quindici si aspetta che il suo valore sia più alto. Contrariamente a quanto si possa pensare dati i minuti finora concessi, sulle sue qualità l’Inter non ha alcun dubbio: non ne ha la dirigenza che lo ha acquistato, non ne ha lo staff che l’ha allenato, non ne ha il mister che lo schiererà, per forza di cose, nelle prossime partite. Gli strumenti di base ci sono tutti: 26 anni, quindi già di una certa esperienza, calcisticamente cresciuto nel Barcellona, lanciato dall’ecosistema Red Bull e svezzato in A dal Genoa.

Martinez giocherà uno spezzone di stagione fondamentale. Sabato sera verrà battezzato dal Meazza in campionato contro la sua ex, il Genoa, poi tornerà in campo in Coppa Italia contro la Lazio e sarà tra i pali al Maradona nella sfida scudetto contro il Napoli: un crescendo rossiniano. Verrà sicuramente schierato anche nell’andata degli ottavi di Champions League (4 o 5 marzo) e poi si vedrà in base alla risposta dello stesso Martinez in campo e a quella di Sommer alle terapie. Se sarà negativa la prima e positiva la seconda, lo svizzero proverà a forzare il ritorno contro il Monza per poi difendere l’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions (11 o 12 marzo) e contro l’Atalanta, viceversa lo spagnolo darà tempo al compagno di rientrare in tranquillità dopo la sosta per le Nazionali. Alle 12 si terrà il sorteggio degli ottavi di Champions che interessa solo l’Inter.

L’unica certezza è che incontrerà una squadra olandese. O il Feyenoord che ha eliminato il Milan o il Psv che ha rimontato la Juventus. Meglio il primo del secondo per un paio di motivi: è meno forte (lo dice anche la classifica di Eredivisie: il Psv a -2 dall’Ajax capolista mentre il Feyenoord è quarto a -12 dal Psv) e quel lato del tabellone sembra più morbido. Venire sorteggiati con il Psv significa avere un potenziale quarto di finale contro il Real Madrid che ha appena asfaltato il Manchester City mentre sul versante Feyenoord ci sarebbe il Bayern Monaco che si è salvato all’ultimo contro il Celtic, naturalmente Bayer Leverkusen e Atletico Madrid (che verranno estratte contro una o contro l’altra) permettendo.