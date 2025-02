Gigi Buffon, lo sfogo sul figlio Louis: "Non provate a dire che è un raccomandato!"

26 febbraio 2025 a

"L'ho lasciato libero di scegliere": Gianluigi Buffon, intervistato da Repubblica, lo ha detto a proposito del figlio Louis Thomas, che giocherà nella Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca, il Paese della mamma Alena Seredova, dopo essere stato convocato dal ct Vaclav Jilek. Al momento il giovane gioca come attaccante nel Pisa e di recente ha ricevuto la prima chiamata di Pippo Inzaghi con la prima squadra in Serie B.

L'ex portiere azzurro e oggi team manager della nazionale di Spalletti ha spiegato anche come abbia fatto la Repubblica Ceca a convincere il figlio: "Lui parla tre lingue, ceco incluso, ma non è questo il punto, Nedved e Poborsky, uno mio ex compagno e l'altro un ex collega che naturalmente conosco benissimo, sono stati molto carini e discreti nello stesso tempo. Per otto mesi hanno corteggiato Louis Thomas, senza assillarlo. Io gli ho detto che gli lasciavo la massima libertà".

La scelta del giovane, comunque, sarebbe stata giusta secondo papà Buffon: "Credo che in questo momento abbia preso la direzione migliore per lui, perché il peso del cognome, se fosse andato nelle giovanili azzurre, gli avrebbe messo tanta pressione. Avrebbero potuto dire che era un raccomandato e ci sarebbero state aspettative subito molto alte. Così, invece, avrà modo di crescere da calciatore con più serenità. E quando avrà l'età, nel caso, nulla gli impedirà di vestire la maglia azzurra". Anche se infine ha aggiunto: "Fa strano vedere un Buffon con una maglia diversa da quella dell'Italia. Fa strano pure a me".