Jannik Sinner, i suoi nemici umiliati dalla madre di Rune: "Informatevi, questo aspetto è inquietante"

28 febbraio 2025 a

a

a

Non solo Holger Rune, ma anche la madre Aneke, si schiera in modo netto in favore di Jannik Sinner sul cas-Clostebol. Secondo Haneke Rune, infatti, i tennisti che hanno criticato il numero uno del mondo dovrebbero essere molto cauti, poiché un episodio simile potrebbe riguardare chiunque nel circuito professionistico.

Parole consegnate ai social e subito dopo condivise anche dal figlio Holger. Parole che suonano come monito: "Se prendete un po' di informazioni sul Clostebol vedrete quanto sia spaventosamente facile trasferirlo da persona a persona se utilizzato da terzi - ha premesso la signora Haneke -. Questo è l'aspetto più sinistro di tutta la vicenda. Pensate a quanti fans i giocatori danno la mano, quante superfici toccano. Non possono restare isolati da tutti e mangiare banane biologiche tutto il giorno per paura di un test che mostri 0,00000000001 di tracce di qualcosa", ha rimarcato.

Sinner devastante: frega i suoi avversari non scendendo mai in campo, ecco come

E ancora, riferendosi al patteggiamento raggiunto dal numero 1 al mondo con la Wada: "Ritengo che uno stop di tre mesi o di un anno sia troppo lungo. Non conosco i dettagli di ogni singolo caso per dire se il tutto sia equo. Questo è un compito che spetta al Consiglio di amministrazione della Wada - ha sottolineato -. Da quel che leggo, credo che la maggior parte delle critiche degli atleti si basi sul fatto che ci sono direttive molto diverse nei singoli casi, quando si tratta di evidenti casi accidentali e non di doping intenzionale", ha concluso Aneke Rune. Prendere appunti.