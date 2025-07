Bova, Martina Ceretti apparsa nel video di Eros Ramazzotti

Martina Ceretti è ormai sulla bocca di tutti. Dopo le chat della modella con l'attore Raoul Bova tutti sanno chi è la 23enne. Eppure fino a qualche giorno fa il suo nome non era poi così noto. Follower a decine di migliaia sui social media, studi in filosofia, Martina non avrebbe nascosto - almeno ai suoi amici - di essere in cerca di fortune nel mondo dello spettacolo, con il sogno nel cassetto di diventare qualcuno nel cinema.

La riprova? La sua apparizione nel video di una canzone di Eros Ramazzotti nel 2022. A raccontare qualcosa della ragazza ci pensa Walter Donnini, responsabile del reparto Donna dell’agenzia Fashion Model, a Repubblica: "È stata una meteora. Era una ragazza caruccia ma è scomparsa dai nostri radar. Dove finiscono? O se ne tornano a casa, o fanno l’università. Oppure vanno all’Isola dei famosi, o al Grande Fratello, o ancora: si trovano un fidanzato influencer".