Ferrari, clamoroso: fino a quando rinnova Vasseur, la firma a sorpresa

Frédéric Vasseur non lascia, ma raddoppia, anzi rinnova. La notizia arriva da Maranello e ha già sorpreso tutti i fan del cavallino rampante, che non si aspettavano la conferma del team principal della scuderia, da settimane al centro di voci d’addio e già rimpiazzato, nella città dei pettegolezzi, da Chris Horner, da poco liberato dalla Red Bull. Il comunicato ufficiale è stato diramato questa mattina: “Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare l'estensione, con un contratto pluriennale, dell'accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di team principal per le prossime stagioni di Formula 1. Sotto la guida di Fred, la Scuderia Ferrari HP è unita, concentrata e impegnata nel miglioramento continuo. La fiducia riposta in lui riflette la fiducia del team nella propria direzione strategica e rafforza la determinazione condivisa di ottenere i risultati che i tifosi, i piloti e i membri del team Ferrari si aspettano e meritano”.

Una buona notizia per Lewis Hamilton, uno dei primi a schierarsi al fianco di Vasseur nelle ultime settimane, quando il suo addio sembrava inevitabile: “Non mi piace sentire certe voci. Amo lavorare con Fred. Ha il mio totale supporto, è lui l’uomo giusto per guidare la Ferrari al successo”. Di sicuro, l’endorsement del britannico ha avuto un peso nella riconferma del team principal. Non solo lui, ma anche il compagno di scuderia, Charles Leclerc, terzo a Spa, aveva dato parere favorevole alla permanenza di Vasseur. Le motivazioni di questa decisione sono state spiegate dalla Ferrari stessa: “Fred è entrato a far parte della Scuderia all'inizio del 2023, portando con sé una vasta esperienza nel mondo dei motori e una comprovata capacità di sviluppare talenti e costruire team competitivi a tutti i livelli del motorsport. Da allora, ha gettato basi solide con l'ambizione di riportare la Ferrari al vertice della Formula 1. Il rinnovo del contratto di Fred riflette la determinazione di Ferrari a costruire sulle basi gettate finora. La sua capacità di guidare sotto pressione, di abbracciare l'innovazione e di perseguire la performance è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine di Ferrari”.