Sinner, l'ex sfidante Tobias Tappeiner morto: "Tasso alcolemico oltre il limite"

Tobias Tappeiner, il 24enne che lo scorso 15 giugno morì in un incidente stradale dopo aver imboccato contromano l'autostrada A22, aveva in corpo un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro. Lo fa sapere la Procura di Bolzano in una nota, a seguito delle analisi compiute sul cadavere del giovane: "In relazione al grave incidente verificatosi in data 15 giugno sulla A22 si comunica che è pervenuto l'esito delle analisi dei liquidi biologici di Tappeiner Tobias. Dall'analisi è emerso che lo stesso aveva un tasso di alcolemia pari ad 1,69 g/L. L'analisi sulla presenza di altre sostanze ha dato esito negativo. È stata formulata una richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di morte del reo che non è stata ancora trasmessa al Giudice per le indagini preliminari".

Stando alla ricostruzione il giovane è entrato in autostrada in direzione Trento, per poi svoltare a sinistra e imboccare contromano la carreggiata. Lo schianto con il monovolume, sul quale viaggiava una famiglia composta dai due genitori e dai tre figli di 8, 11 e 14 anni, è stato praticamente immediato e violentissimo e per il 24enne non c'è stato niente da fare.