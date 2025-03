Corea del Nord, Kim Jong-un "ruba" e trasmette la Premier League? Ecco come: sconcertante

04 marzo 2025 a

a

a

Fermi tutti: da gennaio la tv di stato della Corea del Nord trasmette la Premier League. Già, dalle parti di Kim Jong-un mostrano il migliore calcio del pianeta. Ma come è possibile? C'è un accordo? Ecco, come spiega Fanpage, ci sono tanti dettagli molto "curiosi".

Infatti la versione del campionato inglese che arriva sugli schermi dei nordcoreani è molto diversa da quella a cui hanno accesso gli appassionati di calcio nel resto del mondo: le partite vengono modificate e sottoposte a una censura piuttosto severa.

Dopo sei mesi dall'inizio della stagione attuale, l'emittente statale Korean Central Television (KCTV) ha ripreso la trasmissione dei match, ma secondo rigide regole imposte da Pyongyang. A rivelarlo è il sito 38 North, specializzato su Pyongyang e dintorni, grazie a un’analisi basata sulle trasmissioni satellitari e su un database di palinsesti televisivi compilato dal Ministero dell'Unificazione della Corea del Sud.

Incredibile ma vero, le partite vengono trasmesse senza accordi ufficiali. E, soprattutto, la copertura è tutt'altro ceh completa. Infatti le partite non vengono mai trasmesse in diretta: le differite sono la norma e, spesso, i match da 90 minuti vengono ridotti a un'ora. La grafica originale in inglese viene sostituita con scritte in coreano, mentre altri loghi visibili nei video sono sfocati, probabilmente per nascondere il nome dell'emittente estera da cui il filmato è stato ottenuto. Anche la pubblicità a bordo campo viene oscurata.

Marinai-schiavi sui pescherecci cinesi, "non possono mai scendere a terra": uno choc, di che nazionalità sono

Si pensi ancora che la trasmissione della stagione in corso è iniziata il 13 gennaio con Ipswich-Liverpool, ben 150 giorni dopo lo svolgimento della partita. E ancora, alcune squadre vengono sistematicamente escluse dalla messa in onda. Per esempio Wolverhampton, Tottenham e Brentford non vengono mai proposte perché in rosa hanno tre calciatori sudcoreani. Stessa sorte per qualsiasi immagine che includa simboli LGBTQ+, sistematicamente eliminata. Insomma, una Premier League come... soltanto in Corea del Nord.