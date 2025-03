Ronaldinho e Graciela Alfano: la foto sotto la doccia, scandalo in Brasile

08 marzo 2025 a

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Con le sue 72 primavere, Graciela Alfano resta una delle donne più sensuali di tutta l'Argentina. E ci ha messo tanto del suo per conquistare i cuori biancocelesti. Un esempio? Lo scorso dicembre ha mandato in tilt i suoi follower su Instagram postando una foto in cui si mostrava nuda sotto la doccia. E sotto allo scatto sono comparsi commenti di utenti ammaliati dalla sua bellezza. Ma c'è dell'altro. Alcuni, infatti, si sono chiesti chi abbia scattato quella foto bollente.

Da qui una teoria clamorosa. Pochi giorni prima di quella foto, Graciella Alfano aveva incontrato Ronaldinho, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan. E anche in quell'occasione si era concessa uno scatto con lui. Ciò ha portato molti a supporre che l'autore della cartolina fosse proprio la star brasiliana. Se ne è parlato talmente tanto che l'argentina ha deciso di chiarire pubblicamente ogni dubbio.

"Chi ti ha scattato la foto? Possiamo saperlo?", è stato chiesto alla modella nel programma tv argentino La noche de Mirta. "Avevo appena incontrato Ronaldinho in ascensore e ho scattato la foto... la gente inventa storie e dice che è stato lui ma non è così. Era Amorosa, una delle ragazze dell'hotel dove alloggiavo a Punta del Este", ha spiegato Graciela Alfano, che è molto nota in Argentina.