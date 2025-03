Thiago Motta, terremoto-Juventus: "Riflessione in corso", cacciato subito?

10 marzo 2025 a

a

a

A Torino piove sul bagnato. All'Allianz Stadium, lo stadio di proprietà della Vecchia Signora, si è consumata una tragedia sportiva. La Juventus, con la sconfitta per 4 a 0 firmata Atalanta, ha ottenuto il peggior risultato nel capoluogo piemontese da 60 anni a questo parte. Il più negativo da quando ha il privilegio di correre sul prato dello Stadium. Ma non è certamente una novità. I tifosi bianconeri, abituati ai vecchi fasti della storia gloriosa di Madama, hanno visto la loro squadra umiliata dal Psv, dall'Empoli e ora dlla Dea.

"Abbiamo giocato contro una squadra che sapevamo avrebbe aspettato un nostro errore. Dopo l’episodio del rigore, a mio avviso discutibile, loro hanno attaccato molto bene. Abbiamo sofferto a livello mentale il primo gol. Dopo una sconfitta così siamo tristi e dispiaciuti, almeno non si parlerà più di zona scudetto. Ora dobbiamo ripartire contro la Fiorentina", ha spiegato Thiago Motta ai microfoni di Dazn nel post partita. "Dopo il primo gol abbiamo fatto tanti errori tecnici, cercando di andare in avanti. Peccato che la partita si sia sbloccata per l’episodio del rigore, poi da quel momento è diventato tutto più complicato", ha poi aggiunto.

"Così almeno...". Juve Travolta, Thiago Motta a rischio esonero: le parole a caldo sconvolgono il mondo bianconero

Ma, secondo Tuttosport, oggi Thiago Motta è più in bilico che mai. Con la Juventus fuori da ogni competizione al 10 di marzo, la dirigenza starebbe pensando di salutare l'ex Bologna dopo solo una stagione. Le riflessione, scrive il quotidiano torinese, sono più che mai in corso.