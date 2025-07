Juventus, "contratto da 6 milioni": a chi punta, un nome clamoroso

Franck Kessié sogna un ritorno in Italia. Dopo tre anni lontano dalla Serie A — tra Barcellona e Al Ahli — il centrocampista ivoriano sta valutando con concretezza l’idea di chiudere la parentesi araba e rimettersi in gioco in Europa. Come riportato su La Stampa, l’ivoriano, che a dicembre compirà 29 anni, ha già incaricato il suo entourage di esplorare la possibilità di una risoluzione anticipata del contratto con l’Al Ahli, club con cui ha collezionato presenze, la fascia da capitano e circa 30 milioni netti di ingaggio.

La Juventus nel frattempo lo osserva con attenzione. I bianconeri sono a caccia di rinforzi per il centrocampo e, nel caso in cui Kessié riuscisse a svincolarsi, sarebbero pronti a offrire un contratto da 6 milioni netti più bonus alla firma. Il profilo piace a Tudor, che ha appena riaccolto Douglas Luiz a Torino, ma resta incerta la sua permanenza. Non è però l’unica pista. Anche la Fiorentina è sulle tracce dell’ex milanista. Il ritorno in panchina di Stefano Pioli — che lo ha allenato nell’anno dello Scudetto con il Milan — potrebbe rappresentare un fattore decisivo.