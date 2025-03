Gigio Donnarumma, "avevo preparato qualcosa": perché è corso negli spogliatoi prima dei rigori

12 marzo 2025 a

a

a

Una rimonta da urlo per il Psg in Champions, che ha battuto ai rigori il Liverpool dopo aver chiuso i supplementari per 0-1 (stesso risultato per i Reds a Parigi). Poi è stato super Gigio Donnarumma dai tiri dal dischetto, facendo esplodere di gioia la squadra di Luis Enrique. Con i due tiri dal dischetto parati, Donnarumma è stato decisivo ed è stato definito come “eroico” dai giornali francesi. Un bel messaggio a chi diffidava di lui e lo metteva in dubbio nella titolarità al posto di Safonov. Una bella rivincita per Gigio che ora può guardare con più fiducia al futuro.

Prima dei rigori era fuggito negli spogliatoi, colto dalle telecamere. A Sky, dopo la partita, ha ammesso che quella fuga è servita per ‘ripassare la lezione' che era stata studiata alla vigilia del match coi Reds. In realtà era una battuta per dire che doveva “fare pipì”. E ancora: ”Avevo preparato qualcosa col mio allenatore dei portieri, quindi era giusto riprendere un po' di cose per poi subito uscire e sperare di parare qualche rigore”.

"La sua mano come un pezzo di burro": Donnarumma ancora umiliato dai francesi

Poi lo ha fatto sul serio, facendo emozionare i tifosi della sua squadra e i media transalpini che per questa volta non potranno criticarlo. È sembrato quasi di veder ele sue gesta di Wembley 2021, quando contribuì alla vittoria dell’Europeo con l’Italia. Ora ai quarti il suo Psg troverà probabilmente come avversario l'Aston Villa, vittorioso 3-1 sul Bruges all'andata.