Formula 1, è doppietta per la McLaren: pole di Norris a Melbourne. Ferrari dietro

Lando Norris della McLaren ha conquistato la pole position per il Gran Premio d'Australia, la sua prima all'Albert Park di Melbourne e la decima in assoluto, dopo un ultimo giro sfavillante nelle qualifiche di sabato all'Albert Park. “Non è un brutto modo di iniziare l'anno, grazie a tutti”, ha detto Norris alla radio del suo team poco dopo la fine delle qualifiche. Il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, si è piazzato secondo, consentendo alla McLaren di conquistare la prima fila per la seconda gara consecutiva, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi del 2024 che chiude la stagione. Max Verstappen della Red Bull, campione del mondo in carica, ha conquistato il terzo posto.

Dietro la Ferrari, con Leclerc davanti a Hamilton. Precedono le Rosse anche Tsunoda e Albon. Eliminati nel Q1 sia la Mercedes di Antonelli (16°) che la Red Bull di Lawson (18°). Problema al cambio per Bearman, che partirà ultimo. "Non mi aspettavo un inizio così, avevamo il passo delle McLaren e non eravamo troppo lontani. Poi abbiamo perso il passo nel Q3. Peccato. Ma la stagione non è certo finita, occorre lavorare, spingere, questa è solo una qualifica, la gara è un'altra storia. Rispetto al passo di ieri, in Q3, è mancato qualcosa soprattutto nel terzo settore. Sette decimi di ritardo, dalla McLaren, è un quadro troppo severo per noi. Fino al Q3 siamo stati tra uno e tre decimi, sette decimi di ritardo è esagerato". Lo ha affermato, a Sky, Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo le qualifiche australiane che hanno relegato Leclerc e Hamilton in quarta fila".