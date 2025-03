Marc Marquez, lo sfogo del fratello Alex: "Ora basta, è una mancanza di rispetto"

18 marzo 2025 a

Marc sul podio, Alex a seguirlo. Thailandia e Argentina hanno detto questo, con i due fratelli Marquez sul podio nei primi due appuntamenti del Mondiale 2025 di MotoGP.

Prima il ducatista ufficiale, poi il fratellino di Gresini, più volte accusato dai media di subire una sorta di timore reverenziale verso il maggiore, che punta al nono titolo della carriera che gli farebbe raggiungere Valentino Rossi: "Spesso me lo chiedono ma è una mancanza di rispetto nei miei confronti, io in pista do solo il 100% — le parole di Alex a smentire le polemiche — Sono il primo a voler battere e vincere su mio fratello".

Marc Marquez si prende il Gp Argentina, Pecco Bagnaia fuori dal podio: solo quarto

In Argentina, Marc si è divertito a duellare con il fratello Alex fino a cinque giri dal termine, quando ha deciso di prendersi la seconda vittoria consecutiva. Lasciando al più piccolo della famiglia la gloria del secondo posto, che gli ha permesso di salire per due volte consecutive nella classe regina. Poi però Alex ci ha tenuto a rispondere stizzito, in conferenza stampa, di fronte ai giornalisti: "Mi è stata posta questa domanda molte volte e questa domanda è irrispettosa nei miei confronti — ha aggiunto —. Sono un pilota che dà sempre il 100% e do tutto per la mia squadra e i miei sponsor, sempre. So che è mio fratello ed è per questo che avrò un rispetto extra quando lo sorpasserò, ma sono il primo che vuole batterlo e vincere".

E ancora: ”Finiamola di parlare del fatto che io abbia troppo rispetto per lui (Marc), è un mio rivale oltre che mio fratello”, ha aggiunto Alex Marquez. "Forse quando parli di un altro pilota non dici dove fa la differenza ma è mio fratello e non ho problemi a riconoscere dove è migliore né accettare che sia migliore di me in alcune zone — ha concluso — Quello che cerco è imparare da lui, ma sono il primo che vuole batterlo e vincere".