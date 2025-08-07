Stefano De Martino richiamato dalle vacanze: Gerry Scotti fa paura

Fine delle vacanze anticipata per Stefano De Martino. La Rai ha cambiato data di inizio per Affari Tuoi. Il programma condotto dall'ex ballerino non tornerà più domenica 7 settembre, ma martedì 2. Una decisione - è il sospetto avanzato da Davide Maggio - che risponde alla necessità di "contrastare" la concorrenza. Ossia La Ruota della Fortuna. La trasmissione di Canale 5 sta ottenendo un grande successo.
Motivo per cui viale Mazzini "necessita di tornare a presidiare il prima possibile l’access prime time della rete, cercando di riconquistare il pubblico in queste settimane migrato su Canale 5. Tornare in onda prima non è possibile: fino al 31 agosto il conduttore è impegnato con il suo spettacolo teatrale".
Ma le novità per Affari Tuoi non finiscono qui. Il programma avrà un nuovo studio e un pacco nero. Nel gioco, infatti, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300 mila euro, sarà presente anche un pacco del quale nessuno, nemmeno il Dottore, conosce il contenuto e "il cui valore verrà sorteggiato dal notaio". Un dettaglio che punta a rendere più imprevedibile e seguito il gioco. E fronteggiare il programma condotto da Gerry Scotti con la bellissima Samira Lui come co-conduttrice.