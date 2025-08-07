Stefano De Martino richiamato dalle vacanze: Gerry Scotti fa paura

Fine delle vacanze anticipata per Stefano De Martino . La Rai ha cambiato data di inizio per Affari Tuoi. Il programma condotto dall'ex ballerino non tornerà più domenica 7 settembre, ma martedì 2. Una decisione - è il sospetto avanzato da Davide Maggio - che risponde alla necessità di "contrastare" la concorrenza. Ossia La Ruota della Fortuna. La trasmissione di Canale 5 sta ottenendo un grande successo.

Ma le novità per Affari Tuoi non finiscono qui. Il programma avrà un nuovo studio e un pacco nero. Nel gioco, infatti, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300 mila euro, sarà presente anche un pacco del quale nessuno, nemmeno il Dottore, conosce il contenuto e "il cui valore verrà sorteggiato dal notaio". Un dettaglio che punta a rendere più imprevedibile e seguito il gioco. E fronteggiare il programma condotto da Gerry Scotti con la bellissima Samira Lui come co-conduttrice.