Jannik Sinner, l'avvertimento di Paolo Bertolucci: "Perché deve guardarsi le spalle"

giovedì 7 agosto 2025
1' di lettura

Paolo Bertolucci smorza l'entusiasmo su Jannik Sinner. Secondo la leggenda del tennis italiano, il numero uno al mondo non può e non deve dormire sogni tranquilli. Deve infatti guardarsi le spalle. Da chi? proprio dal suo acerrimo rivale: Carlos Alcaraz

"Jannik ha bisogno di partire forte - ha spiegato Bertolucci sulla Gazzetta dello Sport -. Ora a Cincinnati deve sciorinare subito una prestazione ad alto livello per confermare i punti acquisiti o tamponare quelli che andranno persi. Dovrà guardarsi le spalle da Alcaraz, che ha pochi punti da difendere e potrà giocare con meno pressione. Sono rimasti solo due uomini al comando. Due giocatori molto diversi, ma consapevoli del rispettivo valore. Il loro duello può solo alzare il livello tecnico e mentale".

E ancora: "Jannik è tutto casa e tennis. Alcaraz ama divertirsi, ma se vuole la vetta dovrà cambiare passo. Perché Sinner, oggi, è un treno in corsa. Non lascia nulla al caso. È uno che pianifica ogni dettaglio e sa che questo torneo non è affatto ‘di passaggio’. È un banco di prova. La loro rivalità sarà il filo conduttore dei prossimi mesi. Sinner non ha più l’ombra del Clostebol addosso, ha spalle larghe e un morale altissimo. Ma il fardello dei punti da difendere è pesante anche per lui". 

