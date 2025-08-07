Giuseppe Conte, il video con cui FdI lo sotterra: "Memoria selettiva?"

"Il camaleontico Conte ha la memoria selettiva. Cambia idea su tutto e ricorda solo quello che gli fa comodo": l'account di FdI lo ha scritto in un post sui social a corredo di un video che mostra come siano cambiate le parole del leader del Movimento 5 Stelle sul tema dell'immigrazione dal 2018 ad oggi. In un filmato del 30 luglio 2018, per esempio, si rivolge a un giornalista dicendo: "Se lei pensa che Salvini sia razzista sbaglia di grosso, io non l'ho mai sentito parlare, e ci parlo tutti i giorni, con un'impronta razzista". Poi aggiunge che il suo governo, quello dell'epoca, affronta il problema "con determinazione, partendo da un presupposto: quello che è stato fatto fin qui è rinunciare a una politica dell'immigrazione, dire che siamo qui e accogliamo chi arriva in modo pressoché quasi casuale e ci va tutto bene significa rinunciare a esercitare le prerogative di un governo".

Il 15 gennaio 2019, invece, parlava della necessità di "regolare e gestire i flussi migratori in un contesto europeo, che eviti di considerare l'Italia il porto sicuro". E ancora, il 27 giugno 2019: "Questo comandante che di fronte a questo divieto ha continuato a insistere ritenendo che solo l'Italia sia un approdo e mantiene da oltre dieci giorni delle persone in queste condizioni ha assunto una condotta veramente di una gravità che io reputo inaudita".