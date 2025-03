Ferrari, disastro in Cina: Hamilton pit stop fiasco, Leclerc superato. A Shanghai vince Piastri

23 marzo 2025 a

Alle McLaren vittoria e dominio. Alle Ferrari solo le polemiche (interne). Oscar Piastri trionfa nel GP di Cina con una gara impeccabile, regalando al suo team una vittoria schiacciante. L'australiano ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, completando una doppietta in arancione papaya. Sul podio anche George Russell con la Mercedes.

Le Rosse, invece, non brillano: Charles Leclerc è quinto, superato nel finale da Max Verstappen sulla sua Red Bull, mentre Lewis Hamilton chiude sesto dopo un secondo pit stop inefficace. Protagonista di un contatto al via con Leclerc che ha danneggiato l'ala anteriore del monegasco, il britannico ha anche ricevuto un ordine di scuderia per lasciar passare il compagno di squadra al 21esimo giro, segno di una giornata difficile per l'ex Mercedes.

Partenza movimentata e strategie decisive. La gara è iniziata con Piastri che ha difeso la prima posizione su Russell, mentre Verstappen ha avuto una pessima partenza, scivolando dietro alle Ferrari. Alonso si è ritirato per problemi ai freni. La gestione delle gomme è stata cruciale: Hamilton ha tentato l'undercut ma è rimasto bloccato nel traffico, mentre Russell ha sorpreso Norris, che però lo ha ripassato grazie a una McLaren più veloce. Hamilton ha tentato un secondo pit stop al giro 38 ma senza il passo per rimontare. Nel finale, Verstappen ha recuperato terreno su Leclerc e lo ha superato al giro 53, chiudendo al quarto posto. Nella top ten anche Ocon (Haas), Antonelli (Mercedes), Albon (Williams) e Bearman (Haas).