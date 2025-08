Charles Leclerc, l'ipotesi da brividi sul crollo in Ungheria

Il deludente quarto posto di Charles Leclerc al GP di Ungheria, dopo una pole position promettente e oltre 40 giri in controllo, è arrivato dopo il crollo nell’ultimo stint con gomma Hard. Al termine della gara sono emerse due principali interpretazioni tecniche dall’Hungaroring per spiegare il drastico calo della SF-25 nell’ultima parte di gara. Le ha provate a riassumere l’analista tecnico per la F1 ed editorialista per La Gazzetta dello Sport, Paolo Filisetti.

La prima tesi è che la Ferrari avrebbe deliberatamente alzato la pressione degli pneumatici in previsione del terzo stint, puntando a ridurre i tempi di riscaldamento delle gomme in condizioni ambientali insolitamente fredde. Questa strategia avrebbe dovuto evitare problemi di grip nei primi giri dopo la sosta, ma avrebbe finito per spingere gli pneumatici ben oltre la finestra ottimale di utilizzo, compromettendo l’aderenza e la guidabilità della monoposto. A rafforzare questa tesi, anche un team radio in cui il box McLaren avvertiva Piastri della lentezza nel "warm-up" di Leclerc, segnalando dunque una difficoltà attesa da chi osservava la situazione.