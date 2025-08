Giuseppe Conte, il moralismo M5s finisce davanti alla corte di De Luca

Sono giorni e giorni che il Movimento Cinquestelle se ne sta bello bello appollaiato sul piedistallo morale a bacchettare quelli che prima erano i campioni della questione morale, ossia il Pd. Giuseppe Conte si diverte ad attribuire patenti di legittimità a questo o a quel candidato: Matteo Ricci va bene, ma se poi esce che sapeva allora non andrà bene più e inviteremo a non votarlo; Beppe Sala invece dovrebbe dimettersi senza perdere altro tempo. Vedremo poi cosa accadrà per le elezioni in Toscana, in Puglia e in Calabria. Quanto alla Campania la partita è diversa, perché la casella - in questa spartizione di candidature - dovrebbe toccare proprio agli ex grillini, in particolar modo a un signore che, del grillismo doc, aveva il pedigree perfetto. Poi, si sa, i tempi cambiano e anche le persone si adeguano. Anche Conte si deve adeguare, il piglio censorio deve smussarsi e la lingua va tenuta a freno, poiché quell’altro - da cui dipende tutto ha la lingua più biforcuta, la battuta più fulminea e un pelo sullo stomaco bello spesso. Quell’altro è Vincenzo De Luca e senza il suo via libera la candidatura di Fico a presidente della Regione salta.

I bene informati la danno per fatta. Già, ma a che prezzo? A qualsiasi prezzo. Il capolinea del moralismo pentastellato è a Palazzo Santa Lucia, la spocchia grillina finisce davanti la porta della segreteria del Presidente, il piglio da gagà di Giuseppi frana al cospetto di De Luca. Il quale non smette di ricordare che la Regione Campania l’ha tirata avanti lui, alla sua maniera e contro tutti, specie contro il M5S. «Per la Campania non ho ancora visto sulla scena nomi di persone adeguate per capacità, per esperienza e per competenza, a ricoprire i ruoli per i quali vengono ipotizzati (...) Qual è la regione dove c’è il presidente che ha avuto più voti in Italia insieme con Zaia? Qual è la regione nella quale i Cinquestelle sono stati all’opposizione per 10 anni e non hanno fatto nulla? Qual è la regione che offriamo ai 5Stelle? La risposta è la Campania».