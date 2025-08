Carlos Alcaraz, "se insultassi Jannik Sinner...": parole clamorose

"Alla gente piace l'idea che ci sia dell’odio, dell’attrito, ma la verità è che tra me e Sinner c'è un gran bel rapporto", ha spiegato Alcaraz in un’intervista concessa al Financial Times. Reduce dalla sconfitta contro Sinner nella finale di Wimbledon , lo spagnolo – attuale numero due del ranking mondiale – ha sottolineato come la loro rivalità sia avvincente proprio perché sincera e sportiva.

Per il tennista iberico, sfidare il ragazzo di San Candido rappresenta anche uno stimolo costante a superarsi: "Io sono grato a Jannik perché mi spinge sempre a dare il 100%, ogni giorno, in ogni allenamento, per migliorare sempre di più”.

Nel corso dell’intervista, Alcaraz ha anche ricordato la drammatica finale del Roland Garros, dove era riuscito a rimontare Sinner annullando tre match point, un’impresa rimasta impressa nei cuori degli appassionati: "Ho semplicemente pensato di rimontare punto dopo punto, soprattutto in quei tre punti", ha raccontato. "Chiudere una finale Slam è molto, molto difficile, quindi sapevo che avrei avuto delle possibilità. Sono rimasto calmo, sapevo che non sarebbe stato facile per lui. Non ho mai dubitato di poter rimontare, ma ovviamente devi sempre mostrare sicurezza, altrimenti sei finito".