Le Iene, lo scherzo a Spalletti finisce malissmo: "Non me ne frega un ca*** di chi sei"

24 marzo 2025 a

a

a

Lo scherzo delle Iene a Luciano Spalletti ha fatto impazzire il commissario tecnico della Nazionale. Il programma di Mediaset, noto per prendere in giro personaggi in vista del mondo dello sport e dello spettacolo, ha approfittato della sosta per la Nations League per architettare un servizio ad hoc sull'ex allenatore della Roma. In pratica le Iene hanno contattato alcuni degli esclusi illustri della Nazionale. E lo hanno fatto servendosi di un imitatore, Edoardo Mecca, che ha fatto credere di essere proprio Luciano Spalletti. Il servizio è andato in onda ieri, domenica 23 marzo, e si è concluso con una telefonata accesissima tra il commissario tecnico e la iena.

Le Iene hanno contattato telefonicamente Ciro Immobile, Davide Calabria, Mattia Perin, Lorenzo Pellegrini e altri calciatori esclusi dalle convocazioni in vista del doppio impegno degli Azzurri con la Germania. Ma, quando Spalletti lo ha scoperto, è andato su tutte le furie. L'allenatore ha subito contattato l'autore dello scherzo, in un primo momento senza sapere che si trattasse del programma televisivo di Mediaset. E così è partito l'attacco: "Lo diamo ai carabinieri questo numero, visto che tu telefoni a destra e sinistra. Stai facendo una cosa che non puoi fare. Non me ne frega un ca**o chi sei. Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle ca***te".

Immobile pensa di parlare con Spalletti e ammette la superiorità di Kean pic.twitter.com/0BXG1WDp9n — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) March 24, 2025

Subito dopo, non appena ha compreso che si trattava di uno scherzo delle Iene, ha riattaccato senza dare possibilità di replica e senza aggiungere altri elementi. Ad avvisare Spalletti sarebbe stato un ex calciatore dell'Inter, la cui voce però è stata censurata. "Io non voglio più avere niente a che fare con voi", ha spiegato prima di avvisare la Federazione e lo stesso Spalletti.