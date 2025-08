Andrea Sempio, la madre rischia di creargli altri guai: clamoroso, cosa sta succedendo

Si è presentata a sorpresa davanti alle telecamere di “Morning News”, stanca delle continue trasmissioni su Garlasco, delle insinuazioni su suo figlio Andrea Sempio e di quelle che lei chiama «bugie» dell’informazione. Daniela Ferrari, la madre dell’attuale indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, ha ribadito con fermezza - in diretta su Canale 5- l’estraneità del 37enne e, agguerrita e decisa, ha provato a mettere, anzi rimettere, in chiaro quanto ripetuto già in passato: «Mio figlio non è andato ad ammazzare Chiara Poggi».

Ma, senza accorgersene, ha rischiato di procurargli altri guai gettando ombre sul rapporto tra lui e la vittima. Daniela Ferrari ieri stava guardando la televisione e, improvvisamente, ha deciso di non stare più zitta. «Sono uscita di mia iniziativa di casa e sono venuta qua davanti perché sono stufa di sentire tante cose non vere, specialmente senza che vengano fatte verifiche», ha precisato la donna sottolineando che «dopo 151 giorni di fango addosso, con mio figlio che tutti i minuti è in televisione, siamo veramente stanchi. È solo indagato e lo danno già per certo assassino». L’incubo, per tutta la sua famiglia, si è ripresentato lo scorso 27 febbraio, quando Sempio ha scoperto di essere nuovamente sotto indagine (la sua posizione in passato era già stata archiviata) e «da allora la nostra vita non va avanti, non possiamo fare un programma. Ai domiciliari adesso ci siamo noi, perché ogni volta che esci sai che potresti trovarti lì un giornalista. Questa cosa è pesante. L’unica forza che abbiamo è che mio figlio è innocente. È l’unica cosa che ci tiene in piedi. E speriamo che questa storia finisca il più presto possibile, perché ci stiamo rimettendo tutti in salute».