Belen Rodriguez, nudo integrale: si scatena il finimondo

Belen Rodriguez nell'occhio del ciclone. La showgirl argentina si è fatta immortalare completamente nuda. Stesa sulla sabbia, la modella posa con le mani che coprono il seno e una maschera le parti intime. Nella didascalia solo una farfallina. Poche ore prima aveva diffuso un video nelle storie con le stesse immagini scatenando la reazione dei fan, a cui la showgirl argentina aveva deciso di replicare con decisione a chi la accusava di sfruttare il proprio corpo. "Non sarei Belen", ha liquidato i criticoni.

Biasimi che arrivano dopo quelli sulla presenza costante della figlia Luna Marì, avuta quattro anni fa dall’ex compagno Antonino Spinalbese. "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico. È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me". Anche in questo caso la replica non era mancata.