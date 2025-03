Germania-Italia, la foto imbarazzante che fa il giro del mondo: cosa fa Donnarumma

Tutto ciò è letteralmente inaccettabile. L'Italia presa a pallonate per un tempo in Germania in Nations League è una delle pagine più assurde e dolorose della storia della Nazionale. Ma attenzione, perché in questa partita che con cui siamo stati buttati fuori dalla Nations League c'è un retroscena pesantissimo che va affrontato.

Immaginate Donnarumma che arringa la folla come un politico in campagna elettorale, proprio al centro dell’area di rigore, mentre i suoi compagni in maglia azzurra si scambiano occhiate e chiacchierano tra loro, disinteressati a tutto il resto. Quel “tutto il resto” non è un particolare da poco, ma un semplice pallone dimenticato lì, fermo sulla bandierina del calcio d’angolo. Ed ecco che Kimmich, con l’astuzia di un maestro e la genialità di chi sa cogliere l’attimo, non ci pensa due volte: calcia rapido e trova Musiala, lasciato solo come un re nel cuore dell’area piccola. Lui, senza esitazione, colpisce e segna, portando il punteggio sul 2-0.