Zverev perde la testa a Madrid: cosa porta in campo

Nell’era degli smartphone siamo tutti sempre più schiavi dello strumento e separarsene è difficile. Anche per un atleta nel bel mezzo di una competizione ufficiale. Così Alexander Zverev, numero due al mondo nel tennis dietro il nostro Sinner, ha usato il suo cellulare nel bel mezzo di una partita per protestare contro l’occhio di falco (usato per valutare i colpi a fil di linea) con l’arbitro. Non è stato un match facile, infatti, quello contro lo spagnolo Fokina al Masters di Madrid. Il tedesco, alla fine, è riuscito a portare a casa la vittoria in rimonta e in tre set, ma ha discusso a lungo con il direttore di gara, fino a usare lo smartphone in campo per fotografare il segno galeotto.

Il tutto avviene nel secondo set, al termine di un lungo scambio, quando il giudice di sedia Lahyani non chiama fuori una palla al limite e dà punto a Fokina, anche grazie alla segnalazione automatica dell’occhio di falco. Per Zverev, però, è un’ingiustizia, anche perché in un episodio precedente la tecnologia in campo aveva già dato segni di un funzionamento non proprio esemplare. Si sente, allora, Zverev sbraitare con Lahyani: “La macchina non funziona, guarda questo segno, per favore scendi e guardalo”.