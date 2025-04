Sinner, la nuova fidanzata: famosa e bellissima, come li hanno beccati a Montecarlo

Dalla terra rossa del Foro italico alla fidanzata... russa. Gossip scatenato intorno a Jannik Sinner, ancora una volta. Il tennista altoatesino, numero 1 al mondo, sta contando i giorni che lo separano dal ritorno in campo dopo lo stop per 3 mesi per doping dovuto al patteggiamento con la Wada sul caso Clostebol. Appuntamento a inizio maggio per gli Internazionali d'Italia, l'attesissimo torneo "di casa".

Chissà che a vederlo sugli spalti non ci possa essere la splendida Lara Leito, con cui è stato paparazzato dal settimanale Chi e che sarebbe la sua nuova compagna. Una bomba.

Modella, russa proprio come Anna Kalinskaya, la tennista di Mosca che ha fatto coppia fissa con la Volpe di San Candido per quasi tutto il 2024 prima della improvvisa e tutt'ora misteriosa rottura dello scorso autunno (pare). Anche lei, come Anna, è di qualche anno più grande di Jannik: 31 anni Lara, 24 anni l'italiano. E Sinner non sarebbe il suo primo fidanzato famoso: la Leito infatti è stata la partner anche di Adrien Brody, attore americano, premio Oscar e stella di Hollywood.