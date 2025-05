Jannik Sinner, occhio a "Cherry": il segreto del campione

Tre lunghissimi mesi di stop per il caso Clostebol, per staccare dal tennis per un momento e poi tornare ad allenarsi, per preparare la fase centrale dell’anno sulla terra rossa, con gli attesissimi appuntamenti di Roma, Amburgo e Francia (il Roland Garros) alle porte. Jannik Sinner non vede l’ora di tornare in campo — lo farà sabato contro il vincente della sfida tra Federico Cinà e l'argentino Mariano Navone — e intanto è attentissimo all’alimentazione, per evitare altri contagi indiretti.

A riguardo Luca Semperboni, il medico della nazionale italiana di tennis, ha parlato del lavoro svolto a stretto contatto con Sinner in questo periodo di pausa forzata: "In questi mesi abbiamo variato l’integrazione a seconda del tipo di attività, che si lavorasse sulla forza o si stesse tornando sul campo". E sugli integratori utilizzati il dottore ha detto che "abbiamo lavorato su prodotti che ci permettessero di avere un recupero un po’ più rapido e completo — le sue parole — Fatti su misura per lui attraverso il team di ricerca e sviluppo. Uno di questi entrerà in uso con regolarità, l’altro è ancora in fase di preparazione. Ora Sinner usa pure il Cherry, un concentrato di antiossidanti utilizzato anche da Pogacar. È importante potersi affidare a un’azienda seria ed esperta che studi e produca integratori sicuri".