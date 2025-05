Sinner, il durissimo sfogo di Draper: "Una brutta cosa"

"Una brutta cosa per tutto il tennis". Il britannico Jack Draper agli Internazionali d'Italia sarà l'avversario dell'azzurro Luciano Darderi, che ha superato in due set 7-6(4) 6-3 il cinese Yunchaokete Bu, numero 73 del ranking mondiale. Soprattutto, però, il numero 5 al mondo ha rimarcato la sua stima per Jannik Sinner e la sua inquietudine per quanto accaduto sul caso Clostebol, con la squalifica dell'altoatesino e i 3 mesi di stop dopo il patteggiamento con la Wada.

I due sono grandi amici, dentro e fuori dal campo, e già a Montecarlo Draper si era allenato con il 24enne di San Candido. Durante le settimane di lontananza forzata dal circuito Atp di Sinner, l'inglese era stato tra i suoi più strenui difensori, parlando pubblicamente di "odio immeritato". Dall'altra parte della barricata, insomma, rispetto a big del tennis come Nole Djokovic e Serena Williams o dello sport in genere come Federica Pellegrini.

Intervistato da Sky, Draper ha definito "una brutta cosa per tutto il tennis" il fatto che Jannik "non abbia potuto partecipare ai tornei. Sappiamo quello che è successo, sono felice che sia tornato. Gli auguro un grande ritorno e soprattutto che si possa divertire".