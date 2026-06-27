Scartati e costosi: i bomber che piacciono in Serie A

Definiti allenatore e team di lavoro, il Milan comincia finalmente a muovere qualche passo sul mercato. Ruben Amorim vuole un centravanti di livello e il profilo individuato dai rossoneri è quello di Gonçalo Ramos, 25enne punta portoghese del Paris Saint-Germain. Un’operazione che è già in via di definizione e dal valore di 70 milioni (65 più 5 di bonus), che renderebbero il portoghese il più caro nella storia del Milan (il Psg pagò Ramos 65 milioni nell’estate del 2024 per acquistarlo dal Benfica). Ramos, peraltro, è reduce da stagioni non particolarmente esaltanti, da riserva sia al Psg sia nel Portogallo. Nell’ultimo campionato ha segnato appena 6 gol in 30 presenze. I rossoneri, però, si sono convinti e hanno deciso chiudere l’operazione in due settimane, per evitare sorprese. Il Milan, comunque, non è l’unica italiana a guardare in casa Psg per l’attacco. Il grande obiettivo della Juventus, infatti, è Randal Kolo Muani, al Tottenham nell’ultima stagione, ma di proprietà del club parigino. Il centravanti francese vuole tornare a Torino, dopo l’esperienza in bianconero da gennaio a giugno 2025, ma anche in questo caso va convinto il Psg: la valutazione è di circa 40 milioni. Sul rendimento recente, poi, vale lo stesso discorso di Ramos: Kolo Muani ha segnato appena un gol nell’ultima Premier League.

Rossoneri e bianconeri, tra l’altro, dovranno fare tante operazioni in questa sessione di mercato. Partendo dal Milan, in uscita resta Rafael Leao, il quale deciderà il suo futuro solo dopo il Mondiale (il suo obiettivo è la Premier League). I rossoneri vorrebbero cedere anche Santiago Gimenez, ma i contatti con il Porto non hanno portato a niente. La Juventus, invece, lavora per il difensore. L’obiettivo è Jhon Lucumí del Bologna: in rossoblù può finire Fabio Miretti. Per la porta si continua a trattare con l’Aston Villa per il Dibu Martinez, mentre Guglielmo Vicario del Tottenham rappresenta l’alternativa. E poi c’è il capitolo che riguarda Nicolò Zaniolo. Il trequartista non ha trovato l’accordo per l’adeguamento del contratto con l’Udinese e vuole una nuova esperienza: la Signora resta alla finestra, con Como e Lazio molto interessate. Intanto, la Fiorentina si rinforza in difesa, acquistando il 21enne centrale brasiliano Viery: arriva dal Gremio per 15 milioni più altri 2 di bonus.

La Roma, invece, vende il 20enne centrocampista Alessandro Romano al Cagliari, per un’operazione da 5 milioni più 1,5 di bonus. I giallorossi vogliono regalare un grande trequartista a Gian Piero Gasperini: il sogno è Mason Greenwood, voglioso di lasciare il Marsiglia (ma la richiesta è di 60 milioni). Un’alternativa è Kerim Alajbegovic, valutato 25 milioni dal Bayer Leverkusen e seguito anche dall’Atalanta. Dea che, infine, vuole superare il Napoli nella corsa a Mario Gila, difensore centrale valutato 25 milioni dalla Lazio (con il Real Madrid che incasserà il 50%).