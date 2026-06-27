Gp Austria, Russell in pole position: Leclerc secondo e Hamilton terzo

George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio di Austria, valido per il Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes con il tempo di 1'06"113 precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo a +0.236 e +0.295. Quarto posto per Kimi Antonelli sull'altra Mercedes a +0.301. La sessione si è interrotta per l'incidente di Max Verstappen, quinto con la sua Red Bull, a +0.362.

"Mi sento alla grande, è stato un giro fantastico. Ho alzato il piede con la bandiera gialla, avevo 5 decimi e sono arrivato con un decimo è mezzo. C'era solo una gialla e non una doppia, quindi dovrebbe essere tutto ok. È stata una giornata dura, ma è stato speciale fare quel giro. Abbiamo fatto un ottimo lavoro", ha detto Russell, pilota della Mercedes, commentando la pole position. "Domani farà molto caldo, le Ferrari sembrano molto veloci in curva mentre noi lo siamo più in rettilineo. Anche Kimi Antonelli è velocissimo e sarà una gara bella da seguire con una sfida aperta per tutti", ha aggiunto.