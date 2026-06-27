Valditara smaschera Schlein: "O non sa o non dice la verità"

"L'onorevole Schlein si candida a governare l'Italia per cambiare tra l'altro la legge Valditara sul consenso informato, poiché questa legge proibirebbe l'educazione alla affettività, alle differenze e al rispetto, impedendo la prevenzione dal bullismo. Delle due, l'una: o l'onorevole Schlein, come spesso le succede, non conosce ciò che critica, oppure non dice la verità consapevolmente": il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha replicato così alla segretaria del Pd. Quest'ultima si è scagliata contro il ddl Valditara a margine del Pride di Milano, dove si è presentata a sorpresa.

Schlein in particolare ha detto: "Sicuramente dovremo cambiare noi le cose, visto che con questa maggioranza mi sembra difficile fare passi avanti, anzi se ne stanno facendo di indietro come l'approvazione del pessimo ddl Valditara che fa il contrario di quello che servirebbe, ossia la prevenzione del bullismo in ogni forma. Limita fortemente, e addirittura nei primi anni di scuola proibisce, l'educazione all'affettività, alle differenze e al rispetto. E invece ce n'è molto bisogno come ci chiedono studentesse e studenti con la loro stessa voce".

"La legge sul consenso informato - ha sottolineato il ministro - rinvia alle indicazioni nazionali e alle nuove linee guida sulla educazione civica che prevedono espressamente, senza possibilità di consenso informato, l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia affettiva e relazionale, educano al contrasto di ogni forma di bullismo e di violenza, comprese la violenza e la discriminazione di genere". Infine, ha chiosato: "Credo che candidarsi a governare il paese non conoscendo le norme o modificandole a piacimento non sia di buon auspicio".