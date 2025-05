Jannik Sinner suona l'allarme rosso: "Non è come vorrei"

Un primo set più sofferto, un secondo in discesa considerando anche l’infortunio al polso di De Jong. Jannik Sinner è passato al secondo turno e oggi pomeriggio, martedì 13 maggio, se la vedrà contro l’argentino Francisco Cerundolo, arrivato in semifinale nel precedente torneo di Madrid perdendo in semifinale contro Ruud. La partita della Volpe di Sesto Pusteria contro De Jong ha visto (inevitabilmente) alcune imperfezioni del primo, come gli errori gratuiti (16) e la percentuale di punti vinti sulla prima di servizio (64%).

È ancora un Sinner ancora poco Sinner, che dovrà trovare il ritmo e che nel pomeriggio sarà impegnato in un buon test per prendere ritmo e migliorare la propria condizione: “È solo la seconda partita dopo tre mesi di stop, ci può stare”, ha detto dopo la partita. E ancora: “Mi sento bene, ho cominciato forte poi ho avuto un calo di 3-4 game. È normale, credo — ha aggiunto — Il deficit di attenzione mi ha fatto scendere di intensità, non mi sono mosso come avrei voluto”. La causa è “forse la superficie, forse la mancanza di partite, non so…”.