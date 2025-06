Montezemolo, un colpo al cuore per la Ferrari: dove diventa direttore

Un altro colpo al cuore per la Ferrari in questa tribolatissima stagione. Nell'anno che avrebbe dovuto far sognare i tifosi della Rossa con la coppia d'oro formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, non bastano le difficoltà tecniche di una monoposto mai davvero competitiva e che promette di arrancare anche nel 2026 (senza contare il futuro ora incerto dei due piloti). Ora ci si mette anche Luca Cordero di Montezemolo ad amareggiare chi ha ancora nel cuore e nella mente i fasti di una scuderia capace di dominare il Mondiale con Michael Schumacher al volante, Jean Todt al muretto e, appunto, Montezemolo dietro la scrivania a Maranello. L'uomo-bandiera del Cavallino approda infatti in McLaren e diventerà il direttore della holding del marchio che più di ogni altro ha segnato la storia degli ultimi 40 anni di Formula 1 con la sua rivalità con la Ferrari. Non è un tradimento, ovviamente, ma per molti appassionati sarà un colpo difficile da reggere.

Anche per questo lo stesso Montezemolo, raggiunto dall'agenzia Ansa, sottolinea subito: "Il mio cuore è e resterà sempre rosso, sono diventato membro del consiglio di amministrazione di McLaren Automotive che produce auto stradali, e non si occupa di Formula uno". Insomma, un mezzo sospiro di sollievo. Il suo ruolo non sarà operativo nelle corse, come ventilato da alcuni media, ma si riferisce solo al cda del settore Automotive. Come riportano i documenti depositati presso la Companies House del Regno Unito in data odierna, Montezemolo entra nella struttura societaria del gruppo inglese. McLaren Group Holdings è la holding che detiene partecipazioni in McLaren Group Ltd, che a sua volta è proprietaria di maggioranza di McLaren Racing Ltd, il team che compete in Formula 1 e in altre (numerose) categorie del Motorsport.