Lewis Hamilton furioso: "Ferrari, chi rema contro. Un giorno saprete tutto"

La speranza è che il nuovo fondo aiuti a migliorare la prestazione di una Ferrari opaca in questa stagione. Dal Gp di Austria, la SF-25 monterà questa novità, come anche un radiatore nuovo, intanto prima del GP di Spielberg Lewis Hamilton non le ha mandate a dire: "Un giorno scoprirete tutti quelli che hanno ostacolato la Ferrari in questa stagione — le sue parole —. Che si tratti di errori di squadra, di problemi con la macchina oppure di errori dei piloti… saprete tutto”, ha tuonato minaccioso.

Non una critica contro qualcuno in particolare, ma la voglia ribadita di voler cambiare la situazione in Ferrari. Lo stesso Hamilton che dopo il Gp del Canada aveva detto che "ci sono tante cose che vorrei dire ma non posso” e che "il mio Gran Premio a Montreal è stato migliore dei precedenti, la prestazione in qualifica è migliorata… poi in gara ho avuto il problema che conoscete (qualcuno che si è messo di mezzo, ndr)".