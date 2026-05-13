Jannik Sinner, la bomba di Rusedski: "È lui che controlla tutto"

E ancora: "Credo che sia qui che Darren Cahill e Simone Vagnozzi gestiscano il gruppo in modo eccellente. Se lo guardi, è molto coerente. Stesso agente. Ha la persona che si occupa dei media. È tornato al suo vecchio preparatore atletico. Ha il suo fisioterapista. Abbiamo parlato di comunicazione e del fatto che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Ed è per questo che Sinner è così forte, perché dice: ‘Ascolto solo il mio team’. E se sente che qualcuno non è totalmente coinvolto viene escluso piuttosto rapidamente. Quindi è lui il capo - ha concluso Rusedski - È lui che controlla tutto".