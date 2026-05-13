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Jannik Sinner, la bomba di Rusedski: "È lui che controlla tutto"

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mercoledì 13 maggio 2026
Jannik Sinner, la bomba di Rusedski: "È lui che controlla tutto"

1' di lettura

Il segreto di Jannik Sinner? Il suo team. Greg Rusedski, ex tennista britannico e finalista dello US Open, ha assistito a una sessione di allenamento del numero uno al mondo a Roma. E, parlando nel suo podcast Off Court with Greg, ha svelato alcuni dei segreti dell'altoatesino.

"Sinner sta giocando davvero, davvero bene, si sta distanziando dal gruppo - ha spiegato Greg Rusedski -. L’ho osservato in allenamento. È super-motivato, davvero impressionante. E penso che, se vuoi battere uno come Sinner, devi fare qualcosa di diverso. Devi essere disposto a fare serve and volley. Devi venire a rete. Devi costringerlo ad avanzare. Se provi a giocare al suo stesso gioco, meglio lasciare subito perdere”.

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E ancora: "Credo che sia qui che Darren Cahill e Simone Vagnozzi gestiscano il gruppo in modo eccellente. Se lo guardi, è molto coerente. Stesso agente. Ha la persona che si occupa dei media. È tornato al suo vecchio preparatore atletico. Ha il suo fisioterapista. Abbiamo parlato di comunicazione e del fatto che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Ed è per questo che Sinner è così forte, perché dice: ‘Ascolto solo il mio team’. E se sente che qualcuno non è totalmente coinvolto viene escluso piuttosto rapidamente. Quindi è lui il capo - ha concluso Rusedski - È lui che controlla tutto".

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