Giorgia Meloni smentisce le sparate complottiste di Avs: "Nessun vertice segreto in Grecia"

Insomma, niente di segreto come invece sostenuto da alcuni organi di stampa. E per di più "non sono coinvolti gruppi quali BlackRock o JP Morgan, come apparso erroneamente". E pensare che la capogruppo Avs alla Camera, Luana Zanella ha addirittura presentato un'interrogazione a Palazzo Chigi. "Apprendiamo dalla stampa che nel prossimo fine settimana la presidente Meloni volerà in Grecia per partecipare allo Europe Golf Forum, un vertice privato tra lobbisti, manager ed esponenti politici. L'evento sarebbe organizzato dall'Atlantic Council e da Theodore Kyriakou, l'imprenditore che guida il gruppo Antenna che ha acquistato il 100% di Repubblica e tutto il gruppo Gedi della famiglia Agnelli, e si svolge a porte chiuse. Non mancherebbe la presenza di Tony Blair". Finita qui? Niente affatto: "Vorremmo capire perché tanta riservatezza se non segretezza, gli obiettivi di Meloni e l'opportunità di partecipare a un evento nel quale la lista degli ospiti non è pubblica, gli obiettivi opachi e sul quale aleggia la presenza dei vertici di BlackRock e di J.P.Morgan, imperi finanziari che dettano le sorti del mondo".