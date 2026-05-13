Giorgia Meloni smentisce le sparate complottiste di Avs: "Nessun vertice segreto in Grecia"

Alleanza Verdi e Sinistra italiana incappa nell'ennesimo scivolone. A smentire gli ultimi retroscena rilanciati da Luana Zanella ci pensa direttamente Palazzo Chigi. "Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia" per Giorgia Meloni. La premier, viene spiegato, parteciperà infatti sabato a un incontro con i leader del sud Europa presenti "per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio europeo informale di Cipro del 24 aprile".
Nello stesso pomeriggio Meloni interverrà, sempre in Grecia, allo 'Europe-Gulf Forum', piattaforma di dialogo politico tra i paesi europei e del Golfo, che si riunirà per la prima volta su impulso dell’Atlantic Council e di Antenna Group, iniziativa che la premier aveva già sostenuto in un intervento in video in occasione del suo lancio ufficiale nel settembre 2025. La presidente del Consiglio aprirà i lavori insieme al primo ministro del Qatar. La mattina seguente Meloni si recherà quindi a Cipro per una visita bilaterale concordata già lo scorso febbraio, in occasione dell’incontro a Roma con il presidente Nikos Christodoulides.
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Insomma, niente di segreto come invece sostenuto da alcuni organi di stampa. E per di più "non sono coinvolti gruppi quali BlackRock o JP Morgan, come apparso erroneamente". E pensare che la capogruppo Avs alla Camera, Luana Zanella ha addirittura presentato un'interrogazione a Palazzo Chigi. "Apprendiamo dalla stampa che nel prossimo fine settimana la presidente Meloni volerà in Grecia per partecipare allo Europe Golf Forum, un vertice privato tra lobbisti, manager ed esponenti politici. L'evento sarebbe organizzato dall'Atlantic Council e da Theodore Kyriakou, l'imprenditore che guida il gruppo Antenna che ha acquistato il 100% di Repubblica e tutto il gruppo Gedi della famiglia Agnelli, e si svolge a porte chiuse. Non mancherebbe la presenza di Tony Blair". Finita qui? Niente affatto: "Vorremmo capire perché tanta riservatezza se non segretezza, gli obiettivi di Meloni e l'opportunità di partecipare a un evento nel quale la lista degli ospiti non è pubblica, gli obiettivi opachi e sul quale aleggia la presenza dei vertici di BlackRock e di J.P.Morgan, imperi finanziari che dettano le sorti del mondo".